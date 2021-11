Obiettivo in Premier per la Juventus: Rabiot la pedina di scambio

La Juventus inizia a pensare al calciomercato e pianifica il prossimo colpo dalla Premier League: Rabiot pedina scambio

La Juventus torna a mettere a segno due vittorie consecutive in campionato e vede più vicina la vetta della classifica, che rimane comunque difficile da scalare. Nel frattempo Allegri e la società bianconera iniziano a pensare anche in chiave calciomercato su come migliorare la rosa.

Così nel mirino della Juventus potrebbe essere finito un centrocampista che milita in Premier League. Per arrivare al centrocampista osservato potrebbe essere inserito nell’affare il cartellino di Adrien Rabiot, pronto a essere sacrificato per il colpo.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Obiettivo Kovacic per la Juventus: Rabiot nell’affare

Il calciomercato non dorme mai e la Juventus è già al lavoro per cercare di rinforzare la rosa, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Nel mirino dei bianconeri potrebbe esserci Mateo Kovacic, centrocampista di proprietà del Chelsea.

Leggi anche >>> Zaniolo non è più titolare, idea di scambio in Serie A: la pazza idea

Per arrivare all’ex Inter la Juventus potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Adrien Rabiot, calciatore che però sembrerebbe non soddisfare i requisiti dei ‘Blues’. Infatti il Chelsea per il centrocampista croato vorrebbe circa 35-40 milioni cash, e dunque uno scambio non sarebbe contemplato. Dunque se la Juventus vorrà arrivare a Kovacic dovrà trovare un’altra strada.