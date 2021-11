Zaniolo non è più titolare, idea di scambio in Serie A: la pazza idea

La Roma è tornata alla vittoria con Mourinho che ha optato ancora una volta per l’esclusione di Nicolò Zaniolo. Ora il suo futuro è sempre in bilico

Una situazione complicata e del tutto nuova per il talentuoso giocatore della Roma, Nicolò Zaniolo, escluso ancora una volta da José Mourinho in vista della sfida di campionato contro il Genoa.

Le scelte dell’allenatore portoghese hanno pagato visto che è arrivata un’altra vittoria per la Roma dopo un inizio non troppo esaltante. E così Zaniolo non è stato impiegato a Marassi dallo stesso Mourinho, che ha scelto altri giocatori sia dal primo minuto che a match in corso.

Così il profilo del giocatore della Nazionale italiana è sempre monitorato dalla Juventus, sempre pronta a sfruttato colpi da urlo. Il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Capitale con la sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni attualmente.

L’idea pazza sarebbe quella di uno scambio con la Juventus con la suggestione del centrocampista brasiliano, Arthur, che non ha ancora dimostrato tutte le sue qualità. Il problema principale sarebbe la sua valutazione visto che è stato pagato 75 milioni dal club bianconero. Al momento non ci sarebbero contatti decisivi, ma soltanto un’idea in vista dei prossimi mesi.

Zaniolo cercherà nel frattempo di conquistare il suo posto da titolare: l’attaccante della Roma potrebbe cambiare così posizione in campo per trovare la sua prima rete stagionale in Serie A.