Ribaltone Juventus, il tecnico cambia idea: salta il colpo

Cambiano i piani del club e di conseguenza il giocatore non verrà ceduto: crolla il super colpo per la Juventus

L’arrivo di Xavi sulla panchina del Barcellona ha ridato nuovo entusiasmo alla squadra e ai tifosi. I blaugrana sono forse nel loro periodo peggiore nella storia del club ma l’arrivo di una bandiera come Xavi Hernandez può dare la spinta giusta per ripartite.

Il nuovo allenatore sta cercando di capire il potenziale dei propri giocatori e sta dedicando particolare attenzione a Ousmane Dembélé. Il suo obiettivo è rendere il francese uno dei punti fermi del nuovo Barcellona, in quanto lo considera un giocatore di altissimo livello. In una conferenza ha detto: “Nel suo ruolo può diventare il migliore al mondo”. Come riportato da ‘Sport’, Xavi ha parlato con Dembélé per convincerlo a rinnovare il suo contratto col Barça, in scadenza a giugno 2022. Nonostante le tante squadre interessate a lui, il giocatore potrebbe farsi guidare dal nuovo allenatore.

Xavi trattiene Dembélé: beffa per la Juve

Le intenzioni di Xavi di trattenere Dembélé complicano i piani della Juventus che da diverso tempo è sulle tracce del francese classe ’97. Nonostante i tanti problemi fisici, l’ex Borussia Dortmund ha una valutazione di circa 50 milioni di euro, considerando le sue enormi potenzialità e l’età. La società, su richiesta dell’allenatore, farà di tutto per trattenerlo e per la Juve potrebbe non esserci spiraglio per un’offerta.