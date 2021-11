Randal Kolo Muani, centravanti del Nantes, potrebbe finire anche nel mirino della Juventus di Massimiliano Allegri: attenzione al Milan di Stefano Pioli in sede di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo un filotto di quattro vittorie consecutive in Champions League, è stata sonoramente fermata dal Chelsea di Thomas Tuchel. Un 4-0 rotondo da parte dei Blues che non ha lasciato scampo alla Vecchia Signora ancora a secco di gol.

L’addio di Cristiano Ronaldo, approdato al Manchester United, ha tolto molte reti ai bianconeri che, con l’arrivo di Kean, non sono riusciti a sopperire all’assenza del bomber portoghese. Inoltre, Alvaro Morata non sta segnando molto finora, nonostante faccia un grandissimo lavoro per la squadra.

In quest’ottica, in vista della finestra di calciomercato di gennaio, la Juventus potrebbe cercare di strappare un’occasione dalla Francia. Il nome giusto sarebbe quello di Randal Kolo Muani, bomber del Nantes di origine francese. Il classe 1998 è infatti in scadenza di contratto al termine della stagione ed è seguito anche dal Milan di Stefano Pioli, attuale capolista del campionato italiano di Serie A.

Calciomercato Juventus, occhi su Kolo Muani: c’è anche il Milan

Randal Kolo Muani, il cui valore di mercato sta salendo nelle ultime settimane e potrebbe sfiorare i 20 milioni di euro, è in scadenza di contratto alla fine della stagione e la Juventus vorrebbe provare a strapparlo al Nantes già nella finestra di calciomercato invernale. Una mossa in anticipo che potrebbe beffare anche il Milan di Stefano Pioli, club da sempre attento al mercato francese e che cerca una punta giovane in grado di garantire gol e affidabilità.