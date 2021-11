Altri rinnovi in arrivo per l’Inter: l’annuncio di Marotta

Prima del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk Beppe Marotta si dichiara ottimista per i rinnovi in casa Inter

Servono tre punti all’Inter per ipotecare il passaggio agli ottavi di Champions League, e questa sera la vittoria potrebbe arrivare contro lo Shakhtar Donetsk a San Siro.

Nel frattempo Beppe Marotta, prima dell’inizio del match, si sofferma sui rinnovi in casa Inter, vista la delicata situazione legata al contratto di Brozovic, che a giugno 2022 scadrà. Il dirigente nerazzurro si è però detto ottimista.

Beppe Marotta ottimista sulla questione rinnovi: “Inter club appetibile”

Non solo l’immediato, ma anche il futuro, così l’Inter si prepara a ipotecare i propri top player. Sono già arrivati per i nerazzurri rinnovi importanti come quelli di Lautaro Martinez e Barella, entrambi fino al 2026, ma presto potrebbero arrivarne altri.

Infatti il dirigente interista Beppe Marotta ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha dichiarato: “Siamo consapevoli di offrire ai giocatori un club appetibile come l’Inter, che ha una storia e un palmares da rispettare. Cose che non si trovano altrove. I nostri giocatori lo hanno capito e sono ottimista sui rinnovi. Dopo Barella e Lautaro proseguiremo con gli altri”. Così Marotta ha aperto le porte ad altri prolungamenti, in particolare quello più impellente di Marcelo Brozovic.