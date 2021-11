La Juve ci ripensa su Allegri: c’è l’ombra del grande ex

La Juventus, dopo il pesantissimo ko di Champions contro il Chelsea, riflette sul futuro di Massimiliano Allegri

Non è un momento semplice quello che la Juventus ed in primis Massimiliano Allegri stanno vivendo. Il poker incassato dal Chelsea ed una serie di prestazioni che non hanno minimamente convinto sul lavoro svolto fino ad ora, possono portare ad una svolta improvvisa per la panchina occupata, al momento, dall’allenatore livornese. Il calciomercato della Juventus, dunque, può accendersi ben prima di gennaio: arriva dalla Spagna la clamorosa indiscrezione sull’erede dell’attuale tecnico della ‘Vecchia Signora’.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, quello attuale sarebbe un momento di profonda riflessione in casa Juventus. La ‘Vecchia Signora’ sta valutando quello che sarà il futuro di Massimiliano Allegri, dopo la pesantissima sconfitta in casa del Chelsea subita ieri sera. Un 4-0 che pesa e si aggiunge a prestazioni, dall’inizio della stagione, mai del tutto convincenti. La classifica di Serie A, poi, vede un ritardo troppo importante per pensare allo scudetto.

Juventus, riecco il sogno per il post Allegri

Ecco perchè la Juventus potrebbe decidere di salutare anzitempo il tecnico toscano per dare spazio e concretizzare uno dei più ricorrenti sogni del presidente Agnelli e dell’ambiente bianconero. Quel Zinedine Zidane che più volte è stato accostato alla panchina della Juventus e che adesso, svincolato, potrebbe subentrare in corsa proprio al posto di Allegri.

Il ritorno di fiamma per Zidane in bianconero torna prepotentemente di moda e nelle prossime settimane proseguiranno le riflessioni su quello che sarà il destino di Massimiliano Allegri.

In caso di esonero, la pista Zidane parrebbe destinata ad infiammarsi come non mai.