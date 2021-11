Calciomercato Inter, restyling a centrocampo: scambio in Serie A

L’Inter è chiamata al successo sullo Shaktar per qualificarsi agli ottavi di Champions. Intanto sul mercato si infiamma l’asse con il Sassuolo

Dopo la vittoria sul Napoli, l’Inter è tornata prepotentemente in corsa per lo scudetto. Ora gli azzurri e il Milan distano soltanto quattro lunghezze. Molto dipenderà dai prossimi incontri, a cominciare dalla prossima giornata in cui il Napoli ospiterà la Lazio dell’ex Sarri, mentre i rossoneri il Sassuolo. Simone Inzaghi invece, andrà a Venezia per cercare di rosicchiare ancora qualche punto.

Nel frattempo l’Inter dovrà battere lo Shakthar per archiviare il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League. La sfida di San Siro è un crocevia per la stagione dei campioni d’Italia e per Simone Inzaghi, vicino a fare meglio in Europa del suo predecessore Antonio Conte. Proprio gli impegni di coppa necessitano di una rosa completa in tutti i ruoli, soprattutto a centrocampo. Secondo ‘Fijaches.net’, Marotta avrebbe scritto tre nomi importanti sulla sua agenda: Frattesi, Milinkovic Savic e Isco. Per il giocatore del Sassuolo, il dirigente nerazzurro potrebbe giocarsi una carta a sorpresa.

Calciomercato Inter, è Sensi la pedina per arrivare a Frattesi

I destini di Inter e Sassuolo potrebbero presto incrociarsi. Non solo in campo dove i neroverdi sono i prossimi avversari del Milan e quindi potenzialmente possono fornire ai nerazzurri la possibilità di avvicinarsi ulteriormente ai cugini, ma anche sul mercato, dove potrebbero scambiarsi due pedine a centrocampo.

L’Inter è interessatima a Davide Frattesi, il centrocampista che ha stregato la Serie A, autore di tre reti in tredici partite. Per arrivare al 22enne, Marotta potrebbe proporre Sensi. Il suo ritorno al Sassuolo è inevitabilmente legato alla riduzione dell’ingaggio.