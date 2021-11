Inter-Napoli, la sfida si sposta sul mercato: obiettivo in casa Mourinho

Inter e Napoli si sfidano anche fuori dal campo mettendo nel mirino lo stesso obiettivo dalla Roma: duello per il centrocampista di Mourinho

Il big match di oggi tra Inter e Napoli non si limiterà alla classifica. Infatti i nerazzurri e i partenopei si sfideranno sia per guadagnare tre punti fondamentali in chiave scudetto, con la squadra di Spalletti che avrà l’occasione di staccare il Milan caduto ieri sera a Firenze.

Il duello tra i due club italiani però si sposta anche in chiave calciomercato, dove l’obiettivo delle due squadre per rinforzare il centrocampo potrebbe essere lo stesso. Tutti e due i club mettono nel mirino il centrocampista della Roma, che sembrerebbe essere in difficoltà con Mourinho.

Duello Inter-Napoli per Veretout: il francese nel mirino di Spalletti e Inzaghi

Inizio di stagione tra tanti alti e bassi per la nuova Roma di José Mourinho. Chi sembrerebbe essere in difficoltà è Jordan Veretout, centrocampista che lo scorso anno ha fatto molto la differenza anche in zona gol, ma che tra il modulo e i compiti che gli sono stati assegnati dal tecnico portoghese sembrerebbe faticare.

Così sulle sue tracce sembrerebbero esserci gli interessi di Inter e Napoli, nonostante le trattative per il rinnovo con i giallorossi starebbero procedendo. I partenopei lo seguono da diverso tempo, mentre per i nerazzurri sarebbe perfetto a centrocampo, così il big match potrebbe ripetersi in chiave calciomercato.