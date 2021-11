Inter-Napoli 3-2: i nerazzurri soffrono ma la spuntano

Partita spettacolare al Meazza: l’Inter reagisce allo svantaggio iniziale andando avanti 3-1, poi soffre prima di portare a casa i tre punti



Spettacolo doveva esserci, e spettacolo è stato. In un San Siro esaurito Inter e Napoli danno vita ad una gara intensa, ricca di colpi di scena. Alla fine a spuntarla è l’Inter grazie alle reti di Calhanoglu su rigore, Perisic e Lautaro Martinez. Per i partenopei a segno Fabiàn Ruiz e Dries Mertens. A nulla sono valsi gli assalti finali alla porta di Handanovic da parte degli uomini di Spalletti, costretti a rincorrere il doppio svantaggio dopo aver messo il naso avanti per primi.

Il tabellino di Inter-Napoli 3-2

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella (30′ st Dimarco), Brozovic, Calhanoglu (17′ st Vidal), Perisic (43′ st Satriano); Lautaro Martinez (30′ st Gagliardini), Correa (17′ st Dzeko)

A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries, Vecino, Kolarov, Sensi, D’Ambrosio.

Allenatore: Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano (30′ st Elmas), Osimhen (10′ st Petagna), Insigne (30′ st Mertens)

A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Lobotka.

Allenatore: Spalletti.