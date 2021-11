Vedat Muriqi, centravanti della Lazio di Maurizio Sarri, non si sta trovando bene in Serie A: le ultime notizie di calciomercato raccolte da Calciomercatonews.com

E’ la seconda stagione in Serie A per Vedat Muriqi, centravanti della nazionale albanese che non ha finora avuto l’impatto sperato con il campionato italiano.

Il classe 1994, arrivato per oltre 16 milioni di euro dal Fenerbahce, non è riuscito ad ambientarsi ed ora, in vista della finestra di calciomercato invernale, l’ipotesi di un addio diventa sempre più realtà.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, caccia aperta all’attaccante | Spalletti brucia Sarri

Calciomercato Lazio, Muriqi sempre più lontano

Secondo le ultime notizie raccolte da Calciomercatonews.com infatti, il giocatore non sembra gradire la sua attuale situazione in Italia con la maglia della Lazio, il ruolino di marcia finora in Serie A è stato di poco conto ed il nostro non è un campionato adatto alle sue caratteristiche tecniche. Inoltre, sullo sfondo, c’è il Fenerbahce che è pronto a riaccogliere a braccia aperte il gigante biancoceleste, a gennaio o nella prossima estate. Restano però da sciogliere i nodi legati alla formula del trasferimento, se attraverso un prestito, magari con obbligo di riscatto, o un trasferimento a titolo definitivo.