CMNEWS | Milan, occhi sul talento che piace a Klopp: richiesta monstre

Il Milan è sempre attento ai giovani calciatori: occhi sul nuovo talento che piace anche al Liverpool, la richiesta è importante

Occhi aperti per il Milan sui giovani calciatori che si mettono in mostra in giro per l’Europa. I rossoneri sono sempre molto vigili su talenti emergenti. Le prove in questi anni non sono mancate di certo, partendo da Theo Hernandez e passando per Brahim Diaz.

Ora Maldini è a caccia di nuovi calciatori da inserire nella rosa di Pioli e, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercatonews.com, il Milan ha messo sotto osservazione anche Aguibou Camara, 20 anni, trequartista guineano dell’Olympiakos. Un giovane che si sta imponendo alla ribalta nel campionato greco dove ha già messo a segno quattro reti in 9 partite, arricchendo il bottino anche con 2 assist. Un rendimento che ha attirato l’attenzione di vari club europei tra i quali anche un’altra italiana, il Bologna.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, proposta super a gennaio: scambio col Real

Calciomercato Milan, idea Camara: richiesta troppo alta

L’interesse del Milan è soltanto accennato, nulla di più che un giro di orizzonte, visto che sul calciatore si è fiondata già la Premier League. Il Liverpool lo segue da tempo ed ora si sono aggiunte anche Newcastle e Leicester. I club inglesi hanno la possibilità di soddisfare senza problemi le richieste della società ellenica: si parla di una valutazione di venti milioni di euro per il giovane calciatore al suo primo anno all’Olympiakos dopo essere approdato in Europa grazie al Lille.

Bruno De Santis