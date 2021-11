L’Italia pesca la Macedonia del Nord nei sorteggi di Zurigo. Sulla strada che porta al Mondiale c’è poi la vincitrice di Portogallo-Turchia

Come non detto. In seguito alla mancata qualificazione diretta ai Mondiali, Mancini aveva dichiarato di voler evitare il Portogallo. Gli azzurri hanno incrociato proprio i lusitani nel loro cammino verso il Qatar. Certo, entrambe dovranno sconfiggere rispettivamente la Macedonia del Nord e la Turchia, ma lo scontro nella finale è ipotizzabile, almeno sulla carta.

Le semifinali e le finali si disputeranno tra il 24 e il 29 marzo. L’Italia è stata ulteriormente penalizzata dal sorteggio, poichè la vincitrice di Portogallo-Turchia disputerà la finale tra le mura amiche. Sorteggio durissimo per gli azzurri, chiamati ad una vera e propria impresa.

Mondiali, tutti gli accoppiamenti degli spareggi europei di marzo

Scozia-Ucraina sfideranno la vincitrice di Galles-Austria

Russia-Polonia sfideranno la vincitrice di Svezia-Repubblica Ceca

Italia-Macedonia del Nord sfideranno la vincitrice di Portogallo-Turchia