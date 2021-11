Sorteggi playoff Mondiali, ansia Italia: “Che incubo”

Duro sorteggio per gli azzurri. Mancini dovrà sfidare la Macedonia del Nord e poi una tra Portogallo e Turchia. Le reazioni social dei tifosi

Sorteggio duro per l’Italia. Gli azzurri hanno pescato la Macedonia del Nord ma dovranno vedersela con una tra Portogallo e Turchia per l’eventuale finale. Il percorso che porta in Qatar è reso ancora più arduo dal fattore stadio: sarà infatti una tra Portogallo e Turchia a giocare tra le mura amiche la finale decisiva.

Il ct Roberto Mancini aveva dichiarato di voler evitare i lusitani nel sorteggio. Come non detto, gli azzurri dovranno sfidare Cristiano Ronaldo per staccare il biglietto per il Qatar. Non sono mancate le reazioni social dei tifosi, particolarmente preoccupati dall’accoppiamento, soprattutto dopo le ultime due prestazioni che non hanno permesso agli azzurri di qualificarsi.

Mondiali, sarà Italia-Macedonia e poi il Portogallo: i tifosi azzurri sono pessimisti

“Molto difficile anche perché sono tutti stanchi tra coppe e campionato arriveremo cotti“, “Siamo fuori“, “Colpa di Jorginho“, “Gufi”, sono solo alcune delle reazioni dei tifosi dell’Italia, particolarmente pessimisti sulla qualificazione.

Se usciamo c’ è un solo colpevole…Jorginho! Se fosse stato umile e meno egoista…lo tirava Bonucci e saremmo ai mondiali. Poi la squadra è quello che è…fossimo forti, 2/3 gol all’ Irlanda li facevi e si passava comunque — Antonio7 (@Antonio89704611) November 26, 2021