Lo scambio intriga la Juventus, risposta perentoria del Milan

La Juventus intrigata dallo scambio con il Milan: la risposta perentoria rossonera alla possibile proposta bianconera

La Juventus è tornata alla vittoria sul campo della Salernitana. Tre punti scaccia crisi per i bianconeri che però restano lontani dalla vetta con la sensazione che la rosa di Allegri tra gennaio e giugno possa essere ulteriormente rivoluzionata.

Cherubini va alla ricerca degli elementi che possono far fare il salto di qualità alla squadra, magari cedendo quei calciatori che non sembrano trovarsi in sintonia con il modo di giocare dell’allenatore toscano. Tra questi rientra anche Dejan Kulusevski, 21 anni, protagonista non di una grande prestazione anche ieri a Salerno. Per lo svedese si parla di un possibile addio e il suo nome potrebbe essere sfruttato per imbastire uno scambio con il Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta pesca in casa Juventus!

Calciomercato Juventus, Kulusevski per arrivare a Leao

I bianconeri potrebbero, infatti, mettere sul piatto Kulusevski per arrivare a Leao. L’attaccante portoghese piace alla Juventus e in questa stagione sta dimostrando di aver compiuto un ulteriore step, quello che proprio lo svedese finora a fallito.

Il Milan però non trarrebbe alcun vantaggio da questo scambio, sia dal punto di vista tecnico che economico. Nel primo caso perderebbe un giovane in fase di lancio per un altro che è, invece, in affanno. Nel secondo caso la valutazione del portoghese è almeno dieci milioni più elevata di quella di Kulusevski. Insomma, un’idea che parte in salita e che difficilmente potrà essere concretizzata.

D.B.