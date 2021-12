Calciomercato Juventus, può partire per 20 milioni: Rabiot la carta

Il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, potrebbe dire addio al termine della stagione: colpo da 20 milioni per il big

Ancora una stagione altalenante per il centrocampista francese a disposizione di Massimiliano Allegri, che non è più continuo nelle prestazioni con la maglia bianconera. Così l’addio potrebbe essere una cosa concreta.

Nel mirino della Juventus ci sarebbe così un colpo per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Adama Traore, che è diventato protagonista in Premier League con la maglia del Wolverhampton, potrebbe essere cedut intorno ai 20 milioni di euro. Il club bianconero proverebbe anche ad inserire nell’affare la carta vincente Rabiot per abbassare le pretese.

Calciomercato Juventus, scambio per il colpo ad Allegri

La Juventus è tornata alla vittoria in Serie A con il successo all’Arechi contro la Salernitana. Massimiliano Allegri ha già fatto diverse richieste alla dirigenza bianconero per innalzare il tasso tecnico della rosa a sua disposizione. Adama Traore potrebbe essere così un colpo importante per rinforzare l’attacco della Juventus: con Chiesa fuori per infortunio, l’allenatore livornese ha schierato dal primo minuto Kean al centro dell’attacco con Dybala e Kulusevski dando una nuova fisionomia alla formazione.

Le prossime settimane saranno così decisive per decifrare il futuro di Adrien Rabiot, che sembra sempre più lontano dalla Juventus. Il contratto dell’ex PSG è in scadenza nel giugno 2023, ma il suo addio potrebbe essere anticipato.