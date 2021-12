Torino-Empoli 2-2: rimonta dei toscani, il Toro spreca due gol di vantaggio

Il Torino si fa rimontare e manca la vittoria, pareggio prezioso per l’Empoli

Il Torino manca la vittoria dopo essere andata in vantaggio di due gol. Pobega la sblocca dopo pochi minuti e conferma l’ottimo momento di forma. La gara si mette nei giusti binari per la squadra di Ivan Juric che raddoppia poi con l’azione personale di Marko Pjaca.

Sembra tutto facile per i granata ma l’espulsione da ultimo uomo di Singo cambia tutto e rimette in partita la squadra di Andreazzoli che pareggia nel finale di primo tempo con il colpo di testa di Romagnoli. Nel secondo tempo l’Empoli si fionda in avanti per pareggiare. Il Toro resiste con l’uomo in meno solo fino al minuto 72, quando La Mantia pareggia i conti con un bel colpo di testa. Nel finale i toscani vanno all’arrembaggio ma il Toro resiste.

Torino-Empoli 2-2: tabellino marcatori

TORINO-EMPOLI 2-2

10′ Pobega, 15′ Pjaca, 34′ Romagnoli, 72′ La Mantia