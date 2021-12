Calciomercato Milan, assalto a Rudiger e non solo | Il punto

Il Milan tenta l’assalto a Rudiger per colmare il lungo infortunio di Kjaer ma ha anche altri obiettivi per gennaio

Il Milan ha grandi ambizioni in questa stagione. Sta mantenendo il secondo posto in classifica ed è ancora vivo in Europa grazie alla vittoria a Madrid contro l’Atletico. La squadra di Pioli vuole, però, alzare ancora il livello e per farlo bisognerà intervenire sul mercato.

Sono diversi i nomi della lista della dirigenza rossonera, anche per gennaio. Come riportato da Ekrem Konur, uno dei colpi in canna del Milan è Antonio Rudiger, ormai in scadenza con il Chelsea. Il difensore ex Roma è diventato un obiettivo primario per i rossoneri dopo l’infortunio di Kjaer che lo terrà lontano dal campo per 6 mesi. Un altro difensore nel mirino sarebbe Niklas Sule, classe ’95 del Bayern Monaco.

Il Milan punta Rudiger e Brozovic

Certamente il difensore centrale è la priorità assoluta per Paolo Maldini che però non molla la presa per Marcelo Brozovic. Il centrocampista nerazzurro è diventato ormai un leader assoluto, uno dei migliori nel suo ruolo e ha attirato l’attenzione di molti club europei. Strapparlo ai campioni d’Italia sarà complicatissimo, soprattutto a gennaio, ma il Milan continua a monitorarlo da vicino anche se i nerazzurri chiedono almeno 50 milioni di euro.

