Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo: scambio in Premier League

Allegri al lavoro in vista di Juventus-Genoa. Sul mercato intanto, ipotesi di scambio in Premier League. Il ‘sacrificato’ sarebbe Arthur

La Juventus attende il Genoa per la sedicesima giornata di Serie A. L’avvio di stagione non è stato esaltante per i bianconeri, caduti ben cinque volte in campionato: Empoli, Napoli, Verona, Sassuolo e Atalanta hanno sconfitto Allegri e ben tre volte su cinque (escluse Napoli e Verona) il ko è arrivato all’Allianz Stadium. Un trend che non rende scontata la vittoria sul Genoa terzultimo e in piena ricostruzione in seguito all’arrivo di Shevchenko sulla panchina.

Il reparto apparso maggiormente in difficoltà è il centrocampo. Allegri ha cambiato spesso formazione ma non sembra aver trovato la ‘ricetta’ giusta per la mediana bianconera. Tra i giocatori che stanno deludendo c’è Arthur, il brasiliano approdato a Torino in seguito allo scambio con Pjanic.

Spesso tormentato dagli infortuni, l’ex Barcellona non ha mai brillato con la maglia della Juventus, sedendosi più volte in panchina. La sua età, 25 anni, lo rende comunque appetibile sul mercato. I bianconeri sarebbero disposti a ‘sacrificarlo’ pur di arrivare al centrocampista dell’Arsenal.

Calciomercato Juventus, si ipotizza lo scambio Arthur-Xhaka a centrocampo

L’avventura di Arthur alla Juventus potrebbe terminare dopo appena due stagioni. Il brasiliano, sceso in campo 39 volte con la Vecchia Signora, potrebbe finire all’Arsenal. La Juventus è infatti pronta ad offrirlo ai Gunners in cambio di Xhaka.

Il centrocampista, in estate vicino alla Roma di Mourinho, ha giocato soltanto quattro volte in campionato a causa di un infortunio al legamento collaterale mediale. Nonostante l’apertura di Xhaka ad un eventuale trasferimento in Italia, i Gunners non sarebbero disposti a privarsi dello svizzero.