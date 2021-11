Rivoluzione a centrocampo: la Juventus tenta lo scambio col PSG

Si profilano settimane infuocate in casa Juventus anche sul fronte calciomercato: l’ipotesi di scambio con il Paris Saint-Germain. Tutte le cifre e i dettagli

“Bentancur sta molto meglio. Aveva bisogno di recuperare perché ha giocato tanto e viaggiato per la Nazionale. I giocatori non sono macchine e anche le macchine dopo aver fatto tanti chilometri saltano in area. In questo periodo in cui è stato un po’ fuori l’ho rivisto più sereno e fresco”.

Nella conferenza pre Salernitana–Juventus, Massimiliano Allegri ha spiegato così le recenti esclusioni di Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano è finito ai margini nelle ultime partite dei bianconeri ed è stato tra i peggiori nella sua ultima apparizione contro il Chelsea. Un’involuzione generale che l’ex Boca Juniors ha accusato anche nelle ultime stagioni: adesso anche Bentancur è in discussione e può finire sul mercato. Possibile ‘carta’ come contropartita tecnica: ecco l’idea della dirigenza della Juventus.

Calciomercato Juventus, tentativo in casa PSG: tutti i dettagli

Chi sta giocando anche meno di Bentancur in questa prima parte di stagione è Leandro Paredes al Paris Saint-Germain. L’argentino è finito ai margini con Pochettino e seguito ormai da tempo dai bianconeri. La dirigenza della Juve potrebbe così tentare uno scambio alla pari con Bentancur: entrambi sono cedibili e valutati circa 30 milioni di euro. Tuttavia, l’uruguaiano non sembra interessare al club parigino che preferisce monetizzare dall’eventuale cessione dell’ex Roma. Cherubini è avvisato.