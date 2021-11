Bayern-Marsiglia, super scambio e doppio ‘sgarbo’ alla Juventus

Il top club prepara lo scambio a sorpresa che può beffare doppiamente la Juventus e non solo: tre club spiazzati

È un periodo davvero complicato per la Juventus, che non riesce a rialzarsi definitivamente dopo l’avvio difficile e sabato ha rimediato l’ennesimo ko perdendo in casa contro l’Atalanta per 1-0. I bianconeri ora cercano rinforzi dal calciomercato ma anche sotto questo punto di vista le notizie non sembrano essere convincenti.

Calciomercato, il Bayern Monaco fa lo scambio con il Marsiglia: doppio ko Juventus e non solo

Il Bayern Monaco, stando a quanto riportato da “Footmercato.net”, avrebbe deciso di puntare su Boubakar Kamara, il classe 1999 del Marsiglia che sta facendo molto bene in Ligue 1 ed è seguito anche dalla Juventus. Per arrivare a lui potrebbe esserci un doppio ko per i bianconeri.

Il club bavarese, infatti, vorrebbe mettere Corentin Tolisso sul piatto per arrivare ad acquistare il mediano franco-senegalese attraverso uno scambio. Sia Kamara che Tolisso hanno il contratto in scadenza a giugno, entrambi sarebbero valutati 15 milioni in un’operazione del genere e così i club avrebbero la possibilità di non perderli a zero.

Qualora lo scambio andasse in porto, arriverebbe una doppia beffa per la Juventus ma non solo. Anche il Milan ad esempio perderebbe l’obiettivo Kamara mentre l’Inter abbandonerebbe la pista Tolisso.