Inter, doppia tegola per Inzaghi: il comunicato UFFICIALE

Brutte notizie per Simone Inzaghi che dovrà fare a meno per le prossime partite di due pedine in difesa: il comunicato

Nonostante il buon momento con i sei punti rosicchiati al Milan in campionato nelle ultime due giornate, adesso giungono due notizie tutt’altro che positive per Simone Inzaghi. Si tratta di due defezioni per l’allenatore dell’Inter che con ogni probabilità dovrà fare a meno di Matteo Darmian e Andrea Ranocchia per i match contro Spezia e Roma: ecco il comunicato del club nerazzurro.

Inter, Darmian e Ranocchia ko: il report

“Per Matteo Darmian risentimento muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Per Andrea Ranocchia risentimento muscolare all’adduttore breve della coscia destra”.

“Le condizioni dei due nerazzurri”, si conclude il report, “saranno rivalutate tra qualche giorno”.