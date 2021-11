Inter già proiettata al futuro: Marotta chiude tre colpi a zero

Anche l’Inter è già al lavoro per la prossima stagione. Marotta e soci sono molto attivi sul calciomercato dei futuri svincolati

Calhanoglu non sarà l’ultimo colpo a zero della carriera di Marotta, nonché dell’Inter che attraverso il suo Ad e il Ds Ausilio è molto attiva proprio sul calciomercato dei futuri svincolati. Stavolta gli affari ‘gratis’, commissioni escluse, potrebbero essere addirittura tre.

Il più vicino è Andre Onana, portiere camerunense in scadenza a giugno con l’Ajax. Appena sfumato l’argentino Musso, i nerazzurri hanno deciso di puntare su di lui per la pesante eredità di Samir Handanovic, al quale è stato comunque proposto il rinnovo per un’altra stagione e un ruolo da ‘chioccia’ per un giocatore che avrà bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi in realtà tutte nuove come la Serie A e Appiano. A dicembre il suo agente Botines sbarcherà in Italia per incontrarsi anche se non soprattutto con la dirigenza del club di viale della Liberazione e, verosimilmente, definire una volta per tutte l’operazione a zero lato cartellino ma, lato ingaggio, da circa 3 milioni netti a stagione.

Dalla porta alla difesa, un reparto che avrà bisogno di un restyling considerata l’età delle cosiddette riserve – da Ranocchia a D’Ambrosio e Kolarov – dell’intoccabile terzetto nonché delle scadenze, tutte a giugno 2022, dei loro rispettivi contratti. Un profilo che piace davvero molto agli uomini mercato interisti è quello di Matthias Ginter, tedesco in forza al Borussia M’Gladbach e in orbita anche Juventus. Il suo agente è Gordon Stipic, lo stesso del sopracitato Calhanoglu. Nel calcio spesso e volentieri uno più uno fa due…

Il terzo colpo a zero potrebbe essere un attaccante, nello specifico il croato Kramaric dell’Hoffenheim. Seconda o prima punta, all’occorrenza anche esterno, il 30enne di Zagabria è stato di recente riproposto ad Ausilio e rappresenta senz’altro una ‘occasione’ molto interessante per il dopo Sanchez.

Calciomercato Inter, Marotta al lavoro anche per evitare gli addii a zero

Marotta vuole prendere nuovi calciatori a zero, allo stesso tempo non ne vuole perdere. Ecco perchè sta prova e proverà in tutti i modi a rinnovare i contratti di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Per il primo ci sarebbero stati importanti passi in avanti, più complicata invece la situazione di Perisic al quale è stato offerto è un biennale da 3 milioni di euro netti. L’esterno classe ’88 non ha chiuso del tutto le porte, seppur il suo obiettivo rimanga sempre un triennale a cifre superiori rispetto allo stipendio (5 milioni circa) attuale. Dalla Premier, più che dalla Bundesliga, potrebbero arrivare proposte in linea con le sue ‘ambizioni’ economiche.

A.R.