Klopp rifiuta l’esubero: Juventus e Milan sperano ancora

La Juventus e il Milan possono continuare a sperare di mettere a segno un colpo dal Real Madrid: Klopp dice no all’esubero

Il calciomercato inizia a infiammarsi sin da ora. Sia Juventus che Milan stanno lavorando per cercare di rinforzare le rose a disposizione dei loro tecnici, cercando di colmare le lacune mostrate in questo inizio di stagione.

I due club oltre a lottare per lo scudetto, anche se con i bianconeri pesantemente indietro nella corsa al primo posto, avrebbero in comune anche un obiettivo di mercato. Su questo però sembrava esserci anche il Liverpool, ma Jurgen Klopp ha deciso di rifiutare l’esubero del Real Madrid.

Klopp rifiuta Asensio: Juventus e Milan sperano

In casa Real Madrid sembrerebbe essere tutto pronto per l’addio di Marco Asensio. Infatti lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e nelle gerarchie di Ancelotti sembrerebbe non esserci più spazio per lui. Sulle sue tracce da tempo ci sono Juventus e Milan, che ovviamente dovranno affrontare la concorrenza di diversi club europei. Ma uno di questi sembrerebbe defilarsi.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, il Liverpool dopo aver seguito per diverso tempo Asensio sembrerebbe aver deciso di rifiutare il suo arrivo. Naturalmente la decisione di Klopp aumenta le speranze di Juventus e Milan di mettere a segno il colpo dal Real Madrid.