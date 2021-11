‘Crisi’ Juventus, decisione a sorpresa del club bianconero

La Juventus si accinge a sfidare l’Atalanta: arriva, a sorpresa, l’inaspettata decisione social del club bianconero

Sarà una sfida difficile quella che, oggi alle 18 all’Allianz Stadium, attende la squadra di Massimiliano Allegri in Serie A. L’Atalanta proverà a mettere i bastoni tra le ruote ad una Juventus che vuole provare a rialzarsi, dopo il clamoroso tonfo europeo in casa del Chelsea. Dal campo a tutto ciò che riguarda la società bianconera lontano dal rettangolo verde, il clima in casa Juventus per numerosi motivi (in ultima parte, anche, l’inchiesta per presunte plusvalenze fittizie) non è dei più sereni.

Un momento difficile dal quale non sarà affatto semplice tirarsi fuori in tempi brevi, con Allegri che spera che quantomeno il campo possa tornare a far sorridere squadra, tifoseria e dirigenza. In tal senso, la decisione che è stata presa nelle ultime ore dalla ‘Vecchia Signora’ è totalmente inaspettata.

Juventus, decisione social inattesa

Ecco quindi che il club torinese avrebbe optato, nelle ultime ore, nel ‘cambiare strada’ riguardo all’approccio ai social network. È in particolar modo su Twitter che la Juventus, vista la situazione delicata intorno alla squadra di Allegri e non solo, ha deciso di ‘bloccare’ i commenti ai post bianconeri.

Proprio l’ultima cinguettata della ‘Vecchia Signora’, riguardante i convocati di Allegri per il big match di oggi pomeriggio, non permette ai sostenitori juventini di poter interagire commentando.

