Cassano attacca ancora Allegri: “Va aiutato subito”

Antonio Cassano è tornato a parlare della gestione di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus: ancora critiche per il suo ex allenatore

Dopo la pesante sconfitta in Champions League, Allegri cercherà di tornare subito alla vittoria in Serie A affrontando la super Atalanta di Gasperini. Sarà un altro match ostico per i bianconeri, ma nel frattempo Antonio Cassano ha criticato ancora una volta l’operato del suo ex allenatore.

Antonio Cassano ai microfoni della “Bobo tv” ha rivelato il suo pensiero sull’ex allenatore ai tempi del Milan: “Le sue dichiarazioni fanno discutere: puoi prendere in giro chi non ha mai giocato a calcio, gli incompetenti, ma i tifosi hanno gli occhi e poi soprattutto ci siamo noi. Ha detto che hanno fatto un buon primo tempo?”.

Poi ha aggiunto: “Il Chelsea ha squarciato la Juve per ritmo ed idee: Allegri non può andare avanti così, o si dà una mossa o va di male in peggio. E’ la squadra più forte in Italia, ma il suo 4-4-2 mi ricorda quello di Simeone che sugli esterni metteva dei centrocampisti centrali. Sono due partite che fa giocare quattro centrocampisti centrali, è una follia”.

Cassano, la critica perpetua ad Allegrri

Successivamente l’ex talento di Bari Vecchia ha aggiunto: “Lui è bravo nella gestione dei campioni, ma per ricostruire e dare un gioco prendere Allegri è stato l’errore più grande che la Juve potesse fare. Non è che lui non può e non vuole fare certe cose, è che non sa farle. Va aiutato immediatamente”.

La Juventus continuerà a lavorare in vista delle prossime sfide di campionato per tornare ad essere un punto di riferimento in Italia e in Europa.