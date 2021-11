Addio ad una condizione, la Juventus torna a sognare la stella

Il top player potrebbe, a sorpresa, salutare la big al termine dell’attuale stagione senza Champions: la Juventus può sognare

La Juventus è già focalizzata sulla prossima sfida di campionato. All’Allianz Stadium arriva l’Atalanta ed i bianconeri devono dare continuità ai buoni recenti risultati in Serie A, per tentare la scalata della classifica. Dal campo al calciomercato, per la ‘Vecchia Signora’ potrebbe prospettarsi un’intrigante suggestione, con un top player da tempo accostato ai colori bianconeri e che effettivamente, a giugno, può cambiare maglia.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Diario Gol‘, una delle tante stelle protagoniste con la maglia del PSG potrebbe decidere di dire addio il prossimo luglio. Si tratta di Marco Verratti che, in scadenza nel 2024, come viene riferito, potrebbe decidere di lasciare il PSG. La conditio sine qua non per restare sotto la Tour Eiffel è quella di vincere la prossima Champions League: in caso contrario, la separazione sarebbe sempre più probabile.

Juventus, sogno Verratti: la situazione

Tra le società interessate, oltre al Barcellona, resta viva la pista che porterebbe a Torino il talento abruzzese.

Verratti è uno dei grandi sogni per la mediana di Allegri ormai da diversi anni ed in caso di addio,la ‘Vecchia Signora’ potrebbe davvero provarci.

In questa stagione con la squadra di Pochettino, solo 8 presenze e 601′ per Verratti il cui destino, a questo punto, è ancora tutto da decifrare.