Doppio attacco, Juventus e Morata nel mirino: “Non ti puoi fidare”

In attesa di scendere in campo contro il Chelsea, arriva un doppio affondo nei confronti di Juventus e Morata: ecco le dichiarazioni

Sono ore di attesa in casa Juventus, visto che questa sera la squadra allenata da Massimiliano Allegri sarà ospite a ‘Stamford Bridge’ del Chelsea per la penultima giornata del Gruppo H di Champions League. In attesa che il calciomercato invernale riapra ufficialmente i battenti, con diversi profili sul taccuino della dirigenza della ‘Vecchia Signora’. Dal mercato al calcio giocato, in tal senso, nonostante le vittorie in campionato con Fiorentina prima e Lazio poi, arriva una doppia dura critica alla squadra bianconera.

LEGGI ANCHE >>>Chelsea-Juventus, dubbio in attacco per Allegri: i convocati

Il giornalista Furio Focolari ha detto la sua sul momento della Juventus, analizzando l’imminente sfida contro i campioni d’Europa: “Mi stupirei se la Juventus facesse risultato contro il Chelsea, una squadra inavvicinabile”. Focolari ha poi continuando esaltando la squadra di Tuchel che sta dominando in campionato: “Sta viaggiando a ritmi incredibili ed è prima in classifica in Premier League”.

LEGGI ANCHE >>>Obiettivo in Premier per la Juventus: Rabiot la pedina di scambio

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Non solo Juventus: anche Morata nel mirino

Sempre ai microfoni di ‘Radio Radio’, l’ex bomber della Roma Roberto Pruzzo ha detto la sua punzecchiando uno dei big di Allegri che non sta brillando con la maglia della Juventus. Si tratta di Alvaro Morata, su cui Pruzzo è stato perentorio.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

“Morata è un calciatore di cui non ti puoi fidare fino in fondo, dovrebbe essere utilizzato in maniera diversa”.

LEGGI ANCHE >>>Scambio tra esuberi: colpo pazzesco per la Juventus

Chiusura, infine sulle prossime sfide dei bianconeri: “La Juventus, lo abbiamo visto in campionato, ha rialzato la testa e sono curioso di vedere cosa succederà contro l’Atalanta”.