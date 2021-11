Insigne senza rinnovo: duro attacco al Napoli: “Fatico a capire”

L’ex campione del mondo interviene sulla situazione contrattuale di Insigne col Napoli

La situazione contrattuale di Lorenzo Insigne è ancora un grande punto interrogativo. Il Napoli non intende accontentare le richieste del giocatore sull’ingaggio e l’Inter rimane sempre vigile.

Il campione d’Europa non sa ancora quale sarà il suo futuro, a pochi mesi dalla scadenza del contratto. In merito al capitano del Napoli è intervenuto l’ex campione del mondo, Alessandro Altobelli a ‘Il Mattino’ che ha detto: “Onestamente faccio fatica a capire quello che sta succedendo a Insigne: è uno dei migliori esterni del calcio italiano, ha appena vinto da numero 10 l’Europeo con la Nazionale ed è considerato uno dei migliori giocatori in giro”.

Altobelli su Insigne: “Fossi in lui sarei offeso”

Altobelli ha poi proseguito: “Se è vero che il Napoli gli avrebbe offerto il 50% in meno per il rinnovo, fossi in lui sarei offeso. Perché come minimo dovrebbe ripartire da quello che guadagna adesso. Sono davvero stupito che sia ancora senza contratto”.