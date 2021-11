Ivan Perisic, esterno sinistro croato dell’Inter, sta vivendo una delle sue migliori stagioni carriera: le ultime di calciomercato sul giocatore della squadra di Simone Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi ha vinto il primo big match della sua stagione. I nerazzurri infatti, ieri sera in casa contro il Napoli, hanno ottenuto tre punti fondamentali in vista del campionato italiano di Serie A.

La squadra di Spalletti è infatti la capolista del torneo insieme al Milan di Stefano Pioli, ma è caduta sotto i colpi della Beneamata guidata dalle reti di Hakan Calhanoglu, Ivan Perisic e Lautaro Martinez. Una vittoria di carattere che fa ben sperare anche in vista dell’impegno di mercoledì dei nerazzurri, sempre a San Siro, contro lo Shakhtar Donetsk, match point che potrà portare la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Fra i migliori della gara di ieri sera e di questo inizio di stagione nerazzurro spicca assolutamente il nome di Ivan Perisic, esterno sinistro croato della Beneamata. Il giocatore campione d’Europa con il Bayern Monaco sta vivendo un’annata da assoluto protagonista, ma è un caso in sede di calciomercato: il suo contratto è infatti in scadenza nel 2022.

Calciomercato Inter, rinnovo Perisic: le ultime

Ivan Perisic non sembra destinato a rinnovare il suo contratto con l’Inter. La società nerazzurra infatti vorrebbe abbassare il monte ingaggi cercando di portare ad Appiano Gentile giocatori giovani con degli stipendi relativamente bassi. Il croato non risponde a questo identikit e vorrebbe tornare in Germania, ma l’Inter, viste le sue prestazioni, proverà fino all’ultimo a tentare di convincerlo a restare. Sullo sfondo occhio al possibile inserimento della Juventus. I bianconeri di Allegri infatti, per il modulo del livornese, avrebbero davvero bisogno di un giocatore con le caratteristiche di Perisic sulla fascia sinistra.