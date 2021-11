Arriva la svolta ufficiale: “Il Milan mi vuole, è un grande club”

Arriva un interessante annuncio da parte di un giovane centrocampista in rampa di lancio: “Milan interessanto, il club mi piace”

Si infiamma il calciomercato del Milan. I rossoneri hanno perso la sfida in trasferta con la Fiorentina di Vlahovic, primo ko in campionato. A consolare il ‘Diavolo’ arriva un interessante annuncio da parte di un giovane centrocampista in rampa di lancio in Europa. Stiamo parlando di Renato Sanches, ora in forza al Lille.

Il calciatore ha parlato così delle opportunità per il suo futuro in un’intervista rilasciata a ‘L’Equipe’: “Forse Milan e Arsenal sono interessate, ma non lo so. Il Milan è un grande club. Di classe… mi piace”.