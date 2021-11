Juventus, tegola per Allegri | UFFICIALE: out 2 mesi

Ufficiale, arriva una brutta notizia dall’infermeria in casa Juventus: tegola per Allegri, un bianconero sarà out due mesi

Brutte notizie dall’infermeria per la Juventus. I bianconeri hanno perso dopo appena 15 minuti di gioco contro la Lazio Danilo, che ha dovuto abbandonare il campo per infortunio ed è stato sostituito con Kulusevski. Il terzino brasiliano si è sottoposto agli esami strumentali per capire l’entità del problema.

Dai risultati è stata riscontrata una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. I tempi di recupero sono lunghissimi: l’ex Manchester City, infatti dovrà stare fuori per due mesi.

Juventus, UFFICIALE: Danilo out 2 mesi

Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Danilo presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa otto settimane“.