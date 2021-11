Tegola Napoli, è UFFICIALE: lungo stop per Osimhen

Tegola in casa Napoli. Dopo il ko con l’Inter arriva il comunicato sui tempi di recupero di Victor Osimhen

Nonostante la sconfitta di San Siro, il Napoli resta in vetta alla classifica assieme al Milan. Curiosamente, le prime della classe hanno pareggiato e perso negli ultimi due turni. Un assist per l’Inter, tornata prepotentemente sotto ad entrambe e apparsa in netto miglioramento rispetto agli altri big match stagionali.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, l’Inter ci prova fino alla fine per Perisic: intanto Allegri

Durante la sfida di domenica, i partenopei hanno perso Osimhen per infortunio. L’attaccante nigeriano ha lasciato il campo al 55′, in seguito ad aver subito un colpo al volto. Nella giornata di martedì 23 novembre il giocatore è stato operato e la società ha comunicato ufficialmente i tempi di recupero.

LEGGI ANCHE >>> Insigne senza rinnovo: duro attacco al Napoli: “Fatico a capire”

Infortunio Osimhen, il comunicato ufficiale del Napoli

Il club ha comunicato che Osimhen sarà fuori per circa tre mesi: “Victor Osimhen è stato operato questa mattina dal Prof. Tartaro, coadiuvato dal dott. Mario Santagata ed alla presenza del dott. Canonico, per un intervento di riduzione e contenzione delle fratture pluriframmentarie e scomposte dell’osso malare dell’arco e del pomello zigomatico, del pavimento e della parete laterale dell’orbita, e della diastasi della sutura fronto zigomatica – scrive il Napoli – la sintesi dei monconi ossei è stata fatta tramite placche e viti in titanio. Il giocatore sta bene e resterà in osservazione per qualche giorno. La prognosi è stimata in circa 90 giorni.”