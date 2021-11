Tra il Milan e il rinnovo si inserisce Ancelotti: assalto Real al difensore

Il Milan riparte dal Sassuolo. I rossoneri sono chiamati a vincere per impedire all’Inter di recuperare terreno. Sul mercato intanto, assalto del Real Madrid al giocatore in scadenza

Il Milan torna al lavoro in vista della sfida interna con il Sassuolo. La vittoria a Madrid ha dato entusiasmo ad un ambiente scosso dal trend negativo delle ultime due giornate di campionato, dove i rossoneri avevano prima pareggiato nel derby e poi perso a Firenze. Dionisi, allenatore dei neroverdi, sta proseguendo quanto di buono fatto da De Zerbi anche se manca i tre punti dal successo esterno all’Allianz Stadium con la Juventus.

Il Milan è chiamato a vincere contro Berardi e compagni per scongiurare il pericolo che l’Inter riesca a rosicchiare altri punti, dopo aver approfittato del tonfo con la Fiorentina. Pioli rinuncerà a Olivier Giroud in attacco ma potrà contare su Kessiè, apparso in splendida forma contro l’Atletico. A disposizione l’eroe del Wanda Metropolitano, Messias, pronto a subentrare nella ripresa in vista del turno infrasettimanale.

Sul fronte mercato, tiene banco la questione rinnovo di Romagnoli. Il difensore romano va in scadenza a giugno 2022 ma non ha ancora firmato il prolungamento contrattuale. Da gennaio potrebbe accordarsi con un altro club e sembra che ce ne sia uno pronto a sferrare l’assalto decisivo.

Calciomercato Milan, assalto del Real a Romagnoli

Alessio Romagnoli è approdato al Milan nell’estate 2015. Sbocciato nella Roma, ha sempre dimostrato di essere un leader al centro della difesa. Gli infortuni e gli arrivi di Kjaer e Tomori, hanno messo in discussione la sua titolarità a San Siro. Ora l’agente Mino Raiola è pronto a trattare il rinnovo oppure un’eventuale cambio di maglia. Secondo ‘diariogol’, Carlo Ancelotti avrebbe messo nel mirino il difensore rossonero.

L’allenatore del Real Madrid ha bisogno di un centrale dopo l’addio di Sergio Ramos alle Merengues. Romagnoli lascerebbe così il Milan dopo aver vestito la maglia rossonera in più di 200 occasioni.