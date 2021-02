La Juventus continua a lavorare in ottica futura per rinforzare soprattutto la zona centrale di campo: assalto al top player con scambio da urlo!

Settimane difficili ed intense per la Juventus, che non riesce a decollare con il gioco ideato da Andrea Pirlo. Prima la sconfitta in campionato contro il Napoli, poi quella in Champions League ad Oporto: ora serve una sterzata decisiva per non fallire gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. E così la dirigenza bianconera sarebbe già al lavoro per arrivare a top player in vista del prossimo anno. La suggestione si chiama da tempo Marco Verratti, già in passato vicino a vestire la casacca della compagine torinese. Il sogno del centrocampista italiano potrebbe essere anche quello di essere protagonista in Serie A visto che non ha collezionato alcun minuto finora.

Calciomercato Juventus, scambio da urlo per Verratti

Al momento arrivare al centrocampista originario di Pescara non è così facile: la richiesta provocatoria da parte del Paris Saint-Germain, proprietaria del suo cartellino, è quella di uno scambio con De Ligt, valutato intorno agli ottanta milioni di euro. La valutazione, invece, di Verratti si aggira intorno ai 60: uno scambio da urlo più cash per rinforzare i reparti.

Il forte e giovane centrale difensivo della Juventus, ex Ajax, era stato già cercato già da tempo dal club parigino, ma alla fine la sua scelta è stata orientata proprio sulla compagine bianconera. Una provocazione da parte del PSG visto che la dirigenza bianconera non avrebbe intenzione di cederlo in estate per continuare così insieme il processo di crescita.

Verratti, inoltre, si sta preparando per essere un punto di riferimento per la Nazionale italiana agli Europei in programma in estate dopo il rinvio dello scorso anno. L’ex Pescara, dalla Serie B è volato direttamente al PSG, diventando in poco tempo un giocatore eccezionale e totale per il centrocampo del top club d’Europa.