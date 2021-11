Calciomercato Milan, la Juventus fa sul serio: assalto al gioiello

La Juventus può mettere i bastoni tra le ruote ai rossoneri nella corsa al talento: ecco l’accelerata dei bianconeri

La gara contro l’Atalanta per continuare a sperare in una rimonta in campionato. La Juventus, in Serie A, ha accumulato un ritardo importante sul vertice, con Milan e Napoli a + 11 sulla ‘Vecchia Signora’. Il Milan accoglierà il Sassuolo ma sia rossoneri che bianconeri si stanno già guardando intorno per quelle che saranno le prossime operazioni di calciomercato, sia in entrata che in uscita, tanto nel mese di gennaio quanto, soprattutto, per giugno.

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico ‘The Sun’, Juventus e Liverpool avrebbero mandato degli osservatori in occasione di Olympiacos-Fenerbahce. Nel mirino Aguibou Camara, classe 2001 e trequartista dei padroni di casa che sta attirando su di sè l’attenzione di diverse società. Ci sta pensando da tempo il Milan, interessato alle doti del 20enne guineano per il quale sta iniziando a sondare il terreno.

Juventus, osservatori su Camara: sfida al Milan

I rossoneri, però, rischiano un clamoroso sorpasso proprio dalla Juventus. Un guanto di sfida lanciato dalla ‘Vecchia Signora’, dunque, alla società di via Aldo Rossi per il prodigio arrivato in Grecia dal Lilla a costi decisamente contenuti la scorsa estate.

Camara è già andato a segno 5 volte, con 2 assist in 18 apparizioni stagionali con la maglia dell’Olympiacos.

Adesso la concorrenza per il polivalente fantasista è aumentata: dal Liverpool al Milan passando proprio per la Juventus.