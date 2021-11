Dal campo al calciomercato: il ‘regalo’ del Chelsea alla Juventus

Da castigatore il Chelsea può diventare grande alleato della Juventus in sede di calciomercato. L’obiettivo dei bianconeri è concludere l’affare a costo zero

Martedì in Champions la Juventus è stata letteralmente disintegrata dal Chelsea. Un 4-0 senza storia, che ha fatto nuovamente alzare la voce agli anti allegriani (ormai più degli allegriani). Ma proprio i ‘Blues’ potrebbero essere grandi ‘alleati’ dei bianconeri nel prossimo calciomercato estivo.

Più che un alleato, in verità, la Juve si aspetta o quantomeno spera che il club di Roman Abramovich possa scendere in soccorso di essa regalandole o quasi un calciatore che potrebbe far tanto comodo a Massimiliano Allegri e che invece Tuchel – come dimostrano i numeri: 12 presenze, fatta eccezione per il match di ritorno col Malmo tutte collezionate tra settembre e ottobre – non sembra più vedere di buon’occhio. Stiamo parlando di una vecchia conoscenza della nostra Serie A, negli ultimi due anni inseguita a lungo dall’Inter: vale a dire Marcos Alonso.

Il laterale spagnolo classe ’90 difficilmente riacquisirà lo status da titolare nella formazione londinese, in vetta alla Premier, il divorzio dovrebbe insomma essere dietro l’angolo. Il suo agente è Fali Ramadani, ‘amico’ della Juventus alla quale senz’altro lo proporrà nelle settimane a venire. Del resto Cherubini e soci sono intenzionati a dare il benservito ad Alex Sandro una volta conclusasi questa stagione.

Calciomercato, Marcos Alonso alla Juve a zero o con lo scambio

La Juventus sarebbe chiara con Ramadani, Marcos Alonso piace ma può arrivare solo a due condizioni: la prima è la partenza di Alex Sandro, che percepisce lo stesso stipendio (6 milioni di euro netti sempre fino al 2023) dell’ex Fiorentina; la seconda è la disponibilità da parte del Chelsea a cedere gratis o quasi il terzino navito di Madrid, in virtù del fatto che avrà un solo anno di contratto. Oppure attraverso uno scambio alla pari, con annesse plusvalenze, proprio con il pari età brasiliano.

A.R.