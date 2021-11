Juventus, cessione choc subito: il big può salutare

La Juventus pensa al prossimo calciomercato e potrebbe anche esserci una cessione di lusso: a gennaio: le ultime

È un periodo davvero complicato quello che sta vivendo la Juventus, che per il secondo anno consecutivo sta deludendo le attese e sembra essere già fuori dai giochi per la lotta per lo scudetto. Napoli e Milan sono in vetta e hanno un vantaggio di ben undici punti per cui serve una svolta al più presto per rialzarsi.

Calciomercato Juventus, De Ligt può essere il sacrificato in caso di offerta irrinunciabile

La Juventus cerca di sistemare la situazione anche a livello economico e potrebbe esserci qualche cessione a gennaio. Tra le possibili uscite non è da escludere anche quella di Matthijs De Ligt: il suo procuratore Mino Raiola non ha assicurato nulla sul futuro e c’è anche l’ipotesi cessione.

Chiaramente però la Juventus non va alla ricerca di un’offerta per l’olandese, ma qualora dovesse presentarsi qualche club con cifre irrinunciabili sul piatto allora potrebbe esserci anche l’addio a sorpresa. Le big d’Europa osservano la situazione e possono fare un tentativo.

Matthijs De Ligt non sta neanche impressionando più di tanto, anche se ha sempre dimostrato di avere qualità non indifferenti, però l’eventuale cessione non è più così impossibile.