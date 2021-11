Allegri demolito, arriva l’attacco: “Dice cose ridicole”

Il brutto ko interno contro l’Atalanta lancia l’allarme in casa Juventus: fioccano le critiche, Allegri nel mirino

Un ko amaro, inatteso, pesante. La Juventus si lecca le ferite dopo l’ennesima prestazione poco convincente in Serie A e crolla, all’Allianz Stadium, contro l’Atalanta. I bianconeri non riescono a rialzarsi dopo il tonfo europeo contro il Chelsea e sul banco degli imputati rimane, in primissimo piano, Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano non sta convincendo nelle ultime settimane e l’annata della Juventus comincia a caratterizzarsi di poche luci e molte ombre. In tal senso, Allegri è finito al centro di forti critiche dopo la debacle contro la squadra di Gasperini.

In tal senso, il giornalista e direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter, ha criticato apertamente l’allenatore della Juventus. Parole dure sull’attuale momento vissuto dalla squadra bianconera e sulle scelte, anche dopo il ko contro i nerazzurri, attuate dallo stesso Allegri. “C’è un momento in cui un allenatore perde il senso della realtà e dice cose ridicole senza rendersene conto”.

Juventus, Allegri al centro delle critiche

Ravezzani ha poi proseguito: “Come Allegri ieri: Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la grande partita e ho concesso un giorno di riposo”.

“Loro invece”, ha proseguito e concluso il giornalista rincarando la dose, “hanno chiesto di allenarsi domani. Seeeee”.

Adesso la palla passerà al campo, con la squadra che dovrà dare risposte immediate già contro la Salernitana.