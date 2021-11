Inter, cessione e acconto per il gioiello: grazie a Sensi lo soffiano alla Juve

Il calciomercato dell’Inter entra già nel vivo, con la decisione sul futuro di Sensi: ‘anticipo’ per il gioiello

L’Inter di Simone Inzaghi si è portata ad una sola lunghezza da Milan e Napoli, dopo la vittoria in trasferta contro il Venezia. Un buon momento per il club meneghino che non smette di pensare a quelle che potrebbero, tra gennaio e giugno, essere le operazioni di calciomercato atte a migliorare la rosa di Simone Inzaghi. In tal senso, uno dei nomi che già a gennaio potrebbe cambiare aria per tornare a giocare con continuità visti i problemi nel trovare un degno minutaggio dell’ex Sassuolo in nerazzurro.

L’ultima idea di Marotta e Ausilio sarebbe quella di mandare via in prestito, per sei mesi, il talentuoso centrocampista che in passato è stato accostati ai maggiori top club d’Europa. Adesso, Sensi vuole riconquistare Mancini e la Nazionale nei mesi che anticiperanno il prossimo Mondiale in Qatar e per farlo saluterà con ogni probabilità i campioni d’Italia. Oltre all’ipotesi Torino, un’altra in primo piano nella mente di Marotta porterebbe Sensi ad un clamoroso ritorno al Sassuolo.

Inter, Sensi via in prestito: gioiello dalla Serie A

Il piano dei dirigenti nerazzurri prevederebbe la cessione in prestito di Sensi al Sassuolo, come ‘acconto’ per Davide Frattesi il prossimo luglio.

Una mossa che nasce, inoltre, per anticipare la concorrenza della Juventus e assicurarsi il talento classe 1999 per il 2022/23.

Sono 13 le presenze complessive collezionate quest’anno da Frattesi con la maglia del Sassuolo, con 3 gol all’attivo.