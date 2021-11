Il Barcellona è pronto a farsi avanti per il gioiello e ad anticipare la concorrenza: Mourinho rischia la beffa

La sfida contro il Torino, di scena oggi alle 18 all’Olimpico, per cercare di ritornare a -3 dall’Atalanta, quarta in Serie A. Il momento della squadra di Mourinho parla di soli tre punti collezionati in altrettante uscite in campionato ed è per questo che lo ‘Special One’ si aspetta una prestazione importante contro Belotti e compagni. Il pensiero, in quel di Trigoria, è però già rappresentato da quelle che saranno le operazioni di calciomercato che tra gennaio e giugno, potrebbero candidare la Roma tra le protagoniste, sia per le uscite che per i rinforzi.

In tal senso, uno dei nomi che con maggiore insistenza è stato accostato alla squadra capitolina e che piace non poco proprio a Josè Mourinho, potrebbe allontanarsi dai giallorossi. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il Barcellona avrebbe intenzione di farsi avanti per uno dei profili preferiti dallo ‘Special One’ per il centrocampo dell’anno prossimo della Roma si tratta del talento del Borussia Monchengladbach Denis Zakaria che ha attirato su di sè le attenzioni di mezza Europa ed andrà a scadenza con la società tedesca il prossimo giugno.

Roma e Juventus ‘tremano’: il Barcellona gioca d’anticipo

L’ipotesi rinnovo è ormai da scartare e Xavi ritiene che Zakaria, obiettivo anche della Juventus, possa rappresentare per la mediana blaugrana l’alternativa di peso a Busquets.

Un’idea che potrebbe addirittura già svilupparsi a gennaio, per anticipare la folta concorrenza (Roma in primis) e provare a regalare Zakaria a Xavi nelle prime settimane del 2022.

Rispetto alla valutazione attuale di circa 27 milioni, il Barcellona non andrebbe oltre i 14 pe assicurarsi da subito il cartellino del forte centrocampista.