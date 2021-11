La Roma pianifica una rivoluzione a centrocampo: doppio colpo in arrivo per rinforzare la rosa di José Mourinho

Ancora in atto la rivoluzione in casa Roma dall’arrivo di José Mourinho sulla panchina giallorossa. La rosa a disposizione del tecnico portoghese ha certamente bisogno di rinforzi viste le lacune mostrate in questo inizio di campionato.

Più volte durante la stagione Mourinho ha sollecitato la società capitolina chiedendo uno sforzo sul mercato, così la dirigenza americana sembrerebbe pronta ad accontentarlo. Doppio colpo per rinforzare il centrocampo della Roma.

Doppio colpo per Mourinho: Zakaria e Frattesi per rinforzare il centrocampo

La Roma è alla ricerca di rinforzi a centrocampo, zona che Mourinho voleva rinforzare già in estate. Per il tecnico giallorosso però nuovi innesti potrebbero arrivare nella prossima stagione, con la società già al lavoro. Il primo potrebbe essere Denis Zakaria, centrocampista di proprietà del Borussia Moenchengladbach che a giugno 2022 vedrà scadere il proprio contratto.

Per il centrocampista svizzero un tentativo potrebbe essere fatto anche a gennaio, ma la concorrenza attualmente sembrerebbe troppo ampia. Il secondo obiettivo sembrerebbe essere Davide Frattesi, centrocampista di proprietà del Sassuolo cresciuto proprio nelle giovanili giallorosse. Entrambi gli obiettivi sarebbero anche nel mirino della Juventus, ma Mourinho potrebbe anticipare tutti e beffare i bianconeri.