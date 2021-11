Calciomercato Inter, scambio con Sarri: Inzaghi ci riprova per il pupillo

Calciomercato, l’Inter starebbe pensando di proporre uno scambio alla Lazio di Sarri: Simone Inzaghi ci riprova per il suo pupillo

Simone Inzaghi si sta prendendo sempre di più l’Inter. Indiscutibili le sue qualità da allenatore, ma c’era un po’ di sfiducia inizialmente tra i tifosi vista la mancanza di esperienza in un top club. Ma il tecnico della ‘Beneamata’ sta già conquistando tutti ed è riuscito a centrare l’obiettivo ottavi di Champions al primo tempo.

Il suo prestigioso predecessore, Antonio Conte, aveva fallito per due anni di fila su questo fronte. Segno di come Inzaghi fosse il profilo giusto per raccogliere questa pesantissima eredità e potrebbe addirittura fare meglio. Anche perché la sensazione è che i nerazzurri abbiano ancora, nonostante le pesanti perdite estive, la rosa più forte a disposizione. La società, però, non smette di indirizzare parte dei suoi pensieri al calciomercato. In particolare, starebbe valutando di proporre uno scambio alla Lazio di Sarri.

Calciomercato Inter, tentativo di scambio con Sarri

Continua a piacere molto il profilo di Manuel Lazzari, considerando anche le incertezze su Dumfries da quella parte. L’esterno biancoceleste è stato un pupillo di Inzaghi durante la sua lunga avventura capitolina. Per riunirli, la ‘Beneamata’ potrebbe fare un nuovo tentativo mettendo sul piatto il cartellino di Vecino.

Lazzari ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro, mentre il centrocampista uruguaiano sugli 8-10. Ovviamente non basterebbe, andrebbe aggiunta anche una parte cash sui 10-12 milioni per portare a casa il colpo. Questa la mossa che potrebbe sfruttare l’Inter per accontentare il suo mister.