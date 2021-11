Sfuma il doppio colpo: lo scambio manda la Juventus ko

Due degli obiettivi della Juventus potrebbero sfumare: ecco il punto su Dembélé e non solo

La Juventus continua a cercare un attaccante di livello internazionale per rinforzare il reparto offensivo che è in evidente difficoltà, soprattutto dal punto di vista realizzativo. Uno dei primi obiettivi della ‘Vecchia Signora’ è Ousmane Dembélé, ai ferri corti col Barcellona e lontano da un possibile rinnovo.

Il contratto del francese con i blaugrana scade a giugno 2022 e il Barcellona, in gravi difficoltà economiche, non ha nessuna possibilità di accontentare le esigenze del giocatore. Il club catalano intanto sta cercando un’alternativa e il nome caldo è quello di Ferran Torres che al Manchester City sta trovando poco spazio. Il patron del club. però, non ha risorse economiche per tentare un assalto allo spagnolo e l’unica soluzione sarebbe quella di inserire proprio Dembélé nello scambio.

Juventus battuta: addio a Dembélé e Ferran

La Juventus si era avvicinata a Dembélé ma l’ingaggio richiesto dal calciatore francese è fuori dalla portata del club bianconero. Inoltre anche Newcastle e PSG hanno messo l’ex Borussia Dortmund nel mirino. Anche Ferran Torres è un vecchio pallino della ‘Vecchia Signora’ ma il Barcellona sta provando ad aprire un varco con il City per lo scambio.