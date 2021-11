Il Chelsea corre ai ripari e guarda in Serie A: scambio più soldi col Milan

Il Chelsea corre ai ripari dopo l’infortunio di Chilwell e punta il mirino nel Milan: scambio più soldi per il big rossonero

In Premier League il Chelsea di Tuchel continua a macinare gioco e vincere, mantenendo il primo posto in classifica a più tre dal Manchester City. Anche in Champions League i ‘Blues’ arrivano dalla sonora vittoria contro la Juventus per 4-0, ma le brutte notizie per Tuchel arrivano dall’infermeria.

Infatti il terzino sinistro arrivato dal Leicester, Ben Chilwell ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio, e dunque la stagione per lui è finita. Così il Chelsea inizia a pensare a come correre ai ripari e punta il mirino in casa Milan. Idea di scambio più soldi per il big rossonero.

Il Milan trema, il Chelsea punta Theo Hernandez: scambio più soldi

Sirene pericolose quelle che arrivano dalla Premier League per il Milan. Infatti il Chelsea dopo l’infortunio di Chilwell è tornato sulle tracce di Theo Hernandez, terzino del Milan tra i big della rosa di Stefano Pioli.

I ‘Blues’ per arrivare al terzino francese sembrerebbero disposti a mettere sul piatto 21 milioni di sterline più il cartellino di Timo Werner, attaccante che con l’arrivo di Romelu Lukaku ha trovato meno spazio e che farebbe comodo al Milan come erede di Ibrahimovic in attacco. Dunque un’offerta difficile da rifiutare per i rossoneri e che mette in difficoltà.