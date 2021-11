Calciomercato, bomber in Serie A: accelerata di Juventus e Inter

Il calciomercato di Juventus e Inter può vedere un duello per l’attaccante protagonista in Serie A: i dettagli

La Juventus contro l’Atalanta, l’Inter, invece, impegnata in casa del Venezia. Un turno diversamente insidioso per i due club che, all’orizzonte, potrebbero affrontarsi non solo in Serie A ma anche nelle prossime sessioni di calciomercato. Esigenze simili quelle duelle due società che, tra gennaio e soprattutto giugno, rischiano di incrociare gli interessi per un nuovo colpo in attacco. Da un lato la squadra di Allegri che fatica ad andare a rete, con Morata al momento lontanissimo dal riscatto dall’Atletico Madrid.

Dall’altro l’Inter che guarda in prospettiva ed è consapevole di dover ricercare un degno erede a Dzeko, in scadenza nel 2023 e all’alba dei 36 anni (il prossimo marzo). La priorità, dunque, può essere la firma di un nuovo attaccante per un Derby d’Italia, in ottica mercato, che vedrà un grande protagonista al centro dell’attenzione di Inter e Juventus. Si tratta di Andrea Belotti, in scadenza a giugno e che come riportato anche da ‘Fichajes.net’, non vuole rinnovare con il club di Urbano Cairo.

Duello Inter-Juventus: ecco Belotti

Sarebbero quattro le squadre maggiormente interessate a Belotti che vuole giocare la prossima Champions League. Dalla Lazio di Sarri al Milan che valuta il post Ibrahimovic, fino, soprattutto, a Juventus ed Inter.

I bianconeri non riescono a chiudere il cerchio per la firma di Vlahovic (la richiesta della Fiorentina non è al momento sostenibile economicamente) mentre, come anticipato, l’Inter punta all’erede di Dzeko e per caratteristiche Belotti sarebbe l’ideale.

Situazione dunque in divenire, con Juventus ed Inter pronte a darsi battaglia per la firma di Andrea Belotti.