Grave infortunio per Chilwell, colpo Chelsea in Serie A: Inter e Juve beffate

Continua il lavoro del Chelsea per incrementare ancor di più il tasso tecnico della rosa a disposizione di Tuchel: sorpasso ad Inter e Juventus

Problemi per Thomas Tuchel che dovrà fare a meno di Ben Chilwell per il resto della stagione dopo l’infortunio rimediato in Champions League contro la Juventus. Così la dirigenza inglese potrebbe accontentarlo andando a prelevare sul mercato un innesto di assoluto valore.

Il profilo che piace da tempo al Chelsea è quello del laterale tedesco dell’Atalanta, Robin Gosens, che sta recuperando in fretta dall’infortunio che l’ha tenuto fuori per diverse settimane. Il giocatore, vicino alla cessione in estate dopo Euro2020, è pronto per una nuova avventura entusiasmante dopo l’esplosione di questi anni avuta sotto la gestione Gasperini.

Calciomercato Juventus e Inter, possibile addio per Gosens

Un laterale totale che sarebbe perfetto per il calcio intenso della Premier League: Gosens è stato messo nel mirino da Juventus e Inter, che dovrebbero così virare su altri obiettivi di mercato in vista dei prossimi mesi. Il Chelsea proverà così a rinforzare le corsie esterne con il profilo del giocatore tedesco che piace da sempre anche alla Premier League. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro con la possibilità di essere sempre protagonista a livello europeo.

Dopo un periodo di ambientamento a Bergamo, Gosens è diventato uno dei migliori laterali d’Europa: ora c’è bisogno di una nuova avventura per consacrarsi definitivamente nel calcio che conta.