Maxi scambio più soldi per Vlahovic: 50 milioni e Juve al tappeto

Un top è pronto a mettere sul piatto un maxi scambio più soldi per strappare Vlahovic alla Fiorentina: 50 milioni di euro e Juve al tappeto

La Juventus è crollata di nuovo, stavolta contro il Chelsea campione d’Europa in carica. Disfatta totale per Allegri e la sua ciurma, travolta a Stamford Bridge 4-0 da Chalobah, James, Hudson-Odoi e Werner. I bianconeri non sono quasi mai riusciti a rendersi pericolosi, subendo i padroni di casa sotto ogni punto di vista. Segno di grande difficoltà a livello mentale e di organizzazione, oltre che di netta superiorità da parte degli inglesi ovviamente.

Eppure le tre vittorie consecutive contro Zenit, Fiorentina e Lazio avevano ridato linfa alla fiducia dell’ambiente sul prosieguo del cammino, ma i problemi evidenti di questa Juve non le consentono di essere costante ed equilibrata fino in fondo. Ieri l’impegno era certamente più probante sulla carta – i ‘Blues’ tra l’altro vengono da un periodo d’oro -, ma era obbligatorio fare di più. Invece è arrivato un violento schiaffo, che potrebbe avere pesanti ripercussioni in campionato. Sabato ci sarà l’Atalanta all’Allianz Stadium, diretta concorrente per il quarto posto (reale obiettivo al momento della ‘Vecchia Signora’). Nel frattempo, giungono notizie negative anche sul fronte calciomercato, in particolare su Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, assalto a Vlahovic: maxi affare da 50 milioni

L’attaccante serbo viene da una sontuosa doppietta rifilata al Milan e sta confermando le grandi cose fatte nella seconda metà della scorsa stagione. È ormai noto a tutti che sia il sogno della Juventus per il reparto offensivo, ma il possibile colpo pare complicarsi.

Il Real Madrid, infatti, vorrebbe tentare l’assalto al bomber serbo la prossima estate, approfittando del mancato rinnovo del contratto in scadenza giugno 2023 con la Fiorentina. I ‘Blancos’, dal canto loro’, metterebbero i cartellini di Borja Mayoral e Odriozola, entrambi in prestito ora rispettivamente alla Roma e ai ‘Viola’. Il primo ha una valutazione intorno ai 13 milioni di euro, mentre il secondo sui 10. A ciò aggiungerebbero una sostanziosa parte cash da 27 milioni per arrivare a 50 totali. Operazione senza dubbio allettante, che potrebbe mettere al tappeto la Juventus.