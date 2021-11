Calciomercato Juve, Agnelli anticipa il Milan: scambio a centrocampo

La Juventus cerca di recuperare terreno in campionato ed intanto infiamma il calciomercato con uno scambio in Ligue 1

Dopo le vittorie su Fiorentina e Lazio, la Juventus è proiettata al big match contro l’Atalanta, in programma sabato 27 novembre. Un’occasione ghiotta per i bianconeri per ritornare in corsa per il quarto posto occupato dai bergamaschi, attualmente lontano quattro punti. Allo stesso tempo, Gasperini può allungare su Allegri e a quel punto ridimensionerebbe gli obiettivi stagionali della ‘Vecchia Signora’.

La Juventus è dunque chiamata a dare continuità alle ultime due partite, caratterizzate da un’attenzione altissima in difesa e dalla capacità di colpire al momento giusto. L’impressione è quella che il ritiro post sconfitte con Sassuolo e Verona abbia finalmente compattato il gruppo, nonostante le assenze che ne stanno rallentando la crescita, Dybala su tutti. Il centrocampo è il reparto apparso maggiormente in difficoltà in questo primo terzo di stagione e pertanto la dirigenza è pronta a rimpolparlo per il mercato di gennaio. L’obiettivo è il centrale portoghese che sta stupendo tutti in Ligue 1: Renato Sanches del Lille.

Scambio Renato Sanches-Kulusevski: sgarbo Juve al Milan

Renato Sanches sta conquistando il centrocampo del Lille a soli 24 anni. In questa stagione ha giocato otto partite ufficiali ed è stato fuori nelle altre a causa di un infortunio al menisco. Il suo contratto con il club francese, dodicesimo in Ligue 1, termina a giugno 2023. Il centrale è seguito anche dal Milan ma la Juventus avrebbe una corsia preferenziale potendo sfruttare i buoni rapporti tra Agnelli e Mendes, agente del giocatore.

Il Lille vuole scongiurare il pericolo di perderlo ‘a zero’ nella prossima stagione ed è pronto a valutare delle offerte. L’assalto della Juventus a Renato Sanches potrebbe arrivare già a gennaio: i bianconeri metterebbero sul piatto Kulusevski, valutato 40 milioni così come il portoghese. L’età e il contratto dello svedese sono in linea con il monte ingaggi del club.