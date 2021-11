Il Milan prova lo sgarbo all’Inter: colpo a parametro zero

Milan e Inter continuano a lavorare duramente in campo e fuori: la società rossonera pensa al colpo, beffa ai nerazzurri?

Ancora un’idea suggestiva di calciomercato che arriva direttamente da Milano. La società rossonera è sempre al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Stefano Pioli.

E così la suggestione sarebbe quella di arrivare anche al talentuoso giocatore croato, Ivan Perisic, che è stato uno dei migliori in campo nelle ultime sfide dei nerazzurri, ma il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022. Come svelato dall’edizione odierna de “La Repubblica”, ci sarebbero diversi club della Bundesliga interessati a lui, ma la società rossonera potrebbe pensare al croato per un colpo alla ‘Ibra’ e ‘Giroud’, di pari passo al progetto giovani che sta portando avanti.

Calciomercato Milan, suggestione Perisic per le fasce

Maldini starebbe così pensando allo sgarbo proprio all’Inter per quanto riguarda Ivan Perisic, che sta vivendo una seconda giovinezza nel ruolo di laterale a tutta fascia. Prima con Conte, poi con Inzaghi, il suo rendimento cresce sempre di più dopo essere stato messo ai margini con il prestito al Bayern Monaco.

Anche nell’ultima sfida di Champions dell’Inter, Perisic ha regalato giocate di alta scuola ai compagni diventando funzionale nelle due fasi di gioco nel 3-5-2 disegnato da Simone Inzaghi.