Addio de Ligt, scambio da urlo in Premier: la proposta bianconera

La Juventus è sempre molto attiva tra acquisti e cessioni da urlo: de Ligt può andar via in estate, la proposta importante dei bianconeri

Matthijs De Ligt continua ad essere uno dei migliori della Juventus, ma il centrale olandese è pronto ad andare via in vista della prossima stagione. L’ex Ajax è stato messo nel mirino da parte del Chelsea, che vorrebbe rinforzare il pacchetto difensivo di Thomas Tuchel.

Lo stesso difensore bianconero partirebbe soltanto con una super offerta visto che è stato pagato circa 75 milioni e ne percepisce 12 all’anno. E così il centrale olandese potrebbe dire addio in estate visto che non ha iniziato alla grande la stagione con Massimiliano Allegri, ma a poco a poco sta conquistando nuovamente tutti con interventi decisivi.

LEGGI ANCHE >>> Proposta dalla Spagna, lo scambio manda ko Milan e Roma

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

LEGGI ANCHE >> Milan, Maldini prova il tutto per tutto | Offerta ‘disperata’ a gennaio

Calciomercato Juventus, scambio per de Ligt più cash

Tutto si deciderà nelle prossime settimane con la Juventus che è alla ricerca sempre di un valido numero nove per rinforzare il reparto offensivo dell’allenatore livornese. E così avrebbe chiesto alla dirigenza dei “Blues” l’attaccante tedesco, Timo Werner, che non è più al centro del progetto del Chelsea come un tempo. Con l’arrivo di Lukaku gli spazi si sono chiusi notevolmente, ma si potrebbe parlare di questo scambio più cash che accontenterebbe tutte le parti coinvolte.

Dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, la Juventus sarà di scena all’Arechi di Salerno nel turno infrasettimanale per cercare di collezionare nuovamente i tre punti.